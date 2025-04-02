Умерла сценаристка «Ранеток» Наталья Назарова

Актриса и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова скончалась. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ректора Григория Заславского.

Последние дни артистка провела в больнице. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, актрисе было 55 лет.

Назарова родилась в 1969 году, в 1995-м окончила ГИТИС и в последствии преподавала там с мужем в Мастерской Натальи и Геннадия Назаровых. Актриса выступила сценаристом множества проектов, таких как «Ранетки», «Мой парень — ангел», «Филателия», «Петербург. Только по любви» и «Плакать нельзя». Она снималась в «Дневнике убийцы», «Марше Турецкого» и других.

Утром 2 апреля стало известно о смерти американского актера Вэла Килмера. Его не стало в возрасте 65-ти лет.