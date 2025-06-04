Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла на 52-м году жизни

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась в возрасте 51 года. Об этом сообщили в ее Telegram-канале от имени родных.

«С болью в сердце и глубокой печалью сообщаем, что сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова скончалась сегодня, 4 июня», — уточнили близкие политика.

Семья Сахаровой отметила, что она умерла после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. О месте и дате прощания сообщат позднее.

Факт смерти Сахаровой РИА «Новости» подтвердил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Сахарова родилась в Донецке 16 июня 1973 года. В 1995-м окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. В октябре 2021 года заняла пост сенатора от законодательной власти Мурманской области, была заместителем главы комитета Совета Федерации по природопользованию и аграрно-продовольственной политике.

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