Умерла вдова сенатора Роберта Кеннеди

Мать Роберта Кеннеди — младшего умерла в 96 лет в США

Вдова американского сенатора и генпрокурора Роберта Кеннеди — младшего Этель умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщил ее внук Джо Кеннеди III, занимающий должность посланника США по экономическим отношениям в Северной Ирландии, в соцсети X.

По его словам, бабушка скончалась утром 10 октября. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

«С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей замечательной бабушки Этель Кеннеди», — написал Джо Кеннеди III.

На прошлой неделе Этель Кеннеди попала в госпиталь с инсультом. После лечения ее выписали домой, где вдова Кеннеди-младшего и умерла. У нее осталось девять детей, 34 внука и 24 правнука.

Большую часть жизни Этель посвятила работе в правозащитных организациях. В 2014 году ей вручили президентскую медаль Свободы. Награду она получила из рук Барака Обамы.