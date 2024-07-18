Имя главы Верховного суда Лебедева присвоят вузу и скверу в Москве

Память об ушедшем главе Верховного суда России Вячеславе Лебедеве увековечат. Указ с поручениями правительству и предложениями коллегии Верховного суда направил президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов .

Глава государства поручил кабмину создать именную стипендию для студентов и аспирантов Российского государственного университета правосудия, а также разработать и утвердить план основных мероприятий по увековечиванию памяти Лебедева.

Также Путин рекомендовал Верховному суду присвоить Российскому государственному университету правосудия имя Вячеслава Лебедева, а правительству Москвы повесить на дом ушедшего из жизни государственного деятеля мемориальную доску и назвать в честь него парк.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер в возрасте 80 лет 23 февраля 2024 года. Этот пост он занимал с июля 1989 года. Новым председателем Верховного суда стала Ирина Подносова.