Умерла первый заместитель гендиректора «России сегодня» Галина Кожина

Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина умерла после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кожина окончила Московский полиграфический институт (ныне часть Московского политехнического университета) в 1982 году. Спустя пять лет пришла работать старшим бухгалтером в Агентство печати «Новости», где и сделала карьеру в области экономики и финансов.

«В коллективе все с теплотой отзываются о Галине Ивановне за ее чуткость и внимательное, прямо-таки материнское отношение к людям, нуждам и потребностям сотрудников и подразделений, твердость, профессионализм, справедливость при решении возникающих проблем», — сообщили в агентстве.

В 2020 году президент Владимир Путин наградил Кожину орденом Почета за большой вклад в реализацию проекта по переходу России на цифровой формат телевещания.