Умерла пережившая блокаду Ленинграда звезда TikTok Нина Сахарнова

На 105-м году жизни ушла из жизни блокадница Ленинграда и звезда TikTok Нина Сахарнова. Она скончалась после госпитализации, вызванной проблемами со здоровьем, сообщила ее внучка Вероника Колдина в соцсети «ВКонтакте».

«Смерть наступила после госпитализации, вызванной ухудшением здоровья. Продолжительность жизни ветерана составила 104 года и четыре дня», — написала она.

В беседе с РИА «Новости» внучка сказала, что ей позвонили из больницы вчера в 20:45 и сообщили, что бабушка умерла.

«Прощание состоится в среду», — добавила девушка.

Нина Сахарнова прославилась благодаря своему TikTok-каналу, который начала вести в 99 лет. Ей помогала внучка: писала сценарии, монтировала видео и создавала образы.

В своих роликах пенсионерка танцевала, пела, делилась воспоминаниями о блокадном Ленинграде и отвечала на вопросы подписчиков. Ее видео быстро набрали миллионы просмотров.

Нина Сахарнова родилась 25 ноября 1921 года (по паспорту — в 1924-м). По данным общественной организации «Живой голос Победы», в 1939-м она окончила десять классов и поступила на электротехнический факультет Ленинградского института киноинженеров.

Когда началась война, Нина осталась в Ленинграде. Сначала она работала на железной дороге на Витебском вокзале — сначала связистом, затем электромехаником. Потом ее перевели в Главное управление железных дорог, где она ремонтировала телефоны.

После войны Сахарнова устроилась в Морской регистр. Она окончила с отличием морской техникум, а затем заочный политехнический институт. В КБ морского флота она проработала 28 лет — сначала конструктором, а потом инженером.

На пенсии Сахарнова стала регистратором в районной поликлинике и проработала там девять лет. Она была награждена медалями «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда» и другими медалями и памятными знаками.