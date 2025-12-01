Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина умерла в Ярославле

Старейшая жительница России — Клавдия Михайловна Гадючкина — умерла на 116-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Всю свою долгую жизнь пенсионерка прожила в Ярославле, 40 лет проработав на хлопчатобумажной фабрике «Красный Перевал» и пройдя путь от прядильщицы до помощника мастера. У нее остались трое детей, шесть внуков, восемь правнуков и пять праправнуков.

«Она ушла из жизни, оставив после себя светлую память как человек, чья судьба стала отражением целой эпохи», — подчеркнули в правительстве региона.

Своим секретом долголетия в разговоре с журналистами 76.ru несколько лет назад женщина называла доброту к людям. В конце жизни она стала хуже видеть и слышать, но даже в возрасте далеко за 100 лет сохраняла ясный ум и твердую память.

