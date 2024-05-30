Стало известно, где могут похоронить Анастасию Заворотнюк

Shot: Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище в Подмосковье

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Актрису Анастасию Заворотнюк планируют похоронить в Московской области на Анкудиновском кладбище. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, дети артистки сейчас находятся в подмосковном поселке Крекшино в коттедже, где последнее время проживала их мать.

Похороны организовывает 23-летний сын Майкл. Журналисты уточнили, что отпевать актрису будут в храме Воздвижения Честного Креста Господня неподалеку от дома звезды.

Церемония погребения пройдет на Анкудиновском кладбище. Там же похоронены отец — режиссер Юрий Заворотнюк, брат артистки Святослав и его супруга Надежда.

При этом, по информации источника ТАСС, актрису планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

«Планируется участок № 21 — это так называемая аллея актеров. Прежде там были захоронены Борис Клюев и Роман Карцев», — уточнил собеседник.

Прощание с Заворотнюк, предположительно, проведут в Московском театре имени Олега Табакова. Там она служила с 1993 года.

Артистки не стало минувшей ночью. Она на протяжении пяти лет боролась с раком головного мозга.

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