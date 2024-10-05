Умерла главред «Союзмультфильма» Татьяна Папорова
Shot: в Москве умерла главред «Союзмультфильма» Папорова
Главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова умерла в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Специалист ушла из жизни в 82 года. Она умерла в своей квартире в Останкине. Причиной стало онкологическое заболевание — множественная миелома.
Папорова посвятила работе на «Союзмультфильме» более 40 лет. Долгое время она занимала должность главного редактора студии. Папорова сама писала сценарии к мультфильмам и руководила созданием таких советских легенд, как «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и «Чебурашка».
Совместно с японской киностудией главред работала над «Приключениями пингвиненка Лоло». Также она сотрудничала с популярным мультипликатором Гарри Бардиным. Семья Папоровой сохранит все ее рукописные труды, которые опубликуют позже.
Накануне в Москве умерла мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц. Ее не стало на 91-м году жизни.