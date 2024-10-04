Умерла создательница мультфильмов «Тайна третьей планеты» и «Трое из Простоквашино»

Мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц скончалась в Москве на 91-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Благодаря работе мультипликатора появились такие мультфильмы как «Трое из Простоквашино», «Жил-был пес», «Тайна третьей планеты», «Приключения пингвиненка Лоло», «Дюймовочка», «Волшебное кольцо» и других. Ее специализацией были сцены с танцами.

Причиной смерти Восканьянц стала изношенность сосудов головного мозга. По данным Shot, в последнее время у нее были проблемы со здоровьем, поэтому за ней ухаживала сиделка. Позже мультипликатора поместили в больницу с подозрением на пневмонию.

Ранее умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко. Мультипликатор работал над созданием мультфильмов «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», а также над кинофильмом «Новые бременские».