Умер журналист-международник Евгений Ксензенко

Телевизионный журналист Евгений Ксензенко умер после продолжительной болезни в возрасте 44 лет, не дожив до дня рождения всего 11 дней. Об этом со ссылкой на супругу корреспондента сообщила редакция РЕН ТВ .

Свою карьеру на телевидении Ксензенко начал еще в 1999 году, когда учился на факультете журналистики МГУ. С 2001 года стал парламентским корреспондентом телеканала НТВ, а после работал над фильмами из цикла «Профессия — репортер».

Позже переехал в Лондон, откуда регулярно выходил в прямые эфиры и готовил репортажи для телеканала РЕН ТВ.

В редакции назвали ушедшего из жизни коллегу открытым и позитивным человеком. Коллеги принесли соболезнования родным и близким Евгения Ксензенко.

Также на этой неделе из жизни ушел основатель группы высшего пилотажа «Соколы России», летчик-снайпер Александр Харчевский. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Сообщивший о кончине летчика губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал Харчевского человеком, который всегда побеждал.