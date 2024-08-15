Умер один из основателей пилотажной группы «Соколы России» Харчевский

Умер один из основателей пилотажной группы «Соколы России» летчик-снайпер Александр Харчевский. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале .

«Ушел из жизни Александр Харчевский. <…> Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах», — написал он.

На международных соревнованиях Харчевский провел больше 50 учебных воздушных боев с зарубежными военными летчиками. И из каждого вышел победителем. Был один из основателей пилотажной группы «Соколы России».

На сегодняшний день, напомнил Артамонов, это единственная пилотажная группа, показывающая приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте на боевых самолетах. Глава региона добавил, что смерть Харчевского — огромная потеря для всей авиации. Он выразил соболезнования родным и близким летчика.