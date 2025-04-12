Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев

Заслуженный художник России Мухадин Кишев умер на 86-м году жизни

Заслуженный художник России, академик Российской академии художеств и народный художник Кабардино-Балкарии Мухадин Кишев умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры региона.

«Выдающийся художник Мухадин Исмаилович Кишев ушел из жизни на 86-м году. Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату», — заявили в ведомстве.

Кишев был обладателем золотых медалей европейских художественных академий за вклад в мировое искусство, членом ряда академий, провел 50 персональных выставок в России, Испании и Англии.

Произведения Кишева хранятся в частных коллекциях и музеях по всему миру, в том числе в Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, культурных центрах Испании, Англии и многих региональных музеях России.

Ранее знаменитый художник-самоучка Джек Веттриано скончался на 74-м году жизни.