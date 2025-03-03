Знаменитый художник-самоучка Джек Веттриано скончался на 74-м году жизни

Талантливый шотландский художник-самоучка Джек Веттриано, получивший широкую известность, несмотря на критику, скончался в своей квартире в Ницце, на юге Франции. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Насколько известно, никаких подозрительных обстоятельств смерти 73-летнего мужчины нет», — написали авторы публикации.

Веттриано, родившийся 17 ноября 1951 года в Метиле под именем Джек Хогган, бросил школу в 15 лет, чтобы стать горным инженером. Однако после уволился — когда его девушка подарила ему коробку акварелей на 21-й день рождения.

Веттриано черпал вдохновение в работах, которые он видел в Kirkcaldy Galleries. Он внимательно изучал картины таких художников, как Сэмюэл Пепло и Уильям Мактаггарт. В 1998 году он представил две свои картины на ежегодной выставке Королевской шотландской академии. Обе продали в первый же день, что вдохновило его стать художником «на полную ставку».

Со временем работы Веттриано завоевали международное признание. Его выставки организовывали в таких городах, как Эдинбург, Лондон, Гонконг, Йоханнесбург и Нью-Йорк.

Одна из самых известных картин Веттриано — «Поющий дворецкий», написанная в 1992 году. На ней изображена элегантная пара, танцующая на залитом штормом пляже в сопровождении дворецкого и горничной. Эта картина стала бестселлером в Великобритании, ее репродукции продавались тысячами.