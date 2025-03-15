Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин

Заместитель директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, профессор и хирург Владимир Бедин скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом РИА «Новости» сообщили в центре.

«Абдоминальный хирург, профессор и заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С. П. Боткина Бедин Владимир Владимирович скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни», — заявили в пресс-службе.

В медучреждении добавили, что смерть Бедина стала большой утратой не только для медицины, но и для всех, кто был знаком с этим выдающимся человеком.

На счету у Бедина множество спасенных экстренных пациентов с тяжелыми формами желчных протоков, травмами печени и панкреонекрозом. Он имел более 15 патентов на изобретения, был автором более 300 научных публикаций и профессором кафедры хирургии Российской медицинской академии.

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