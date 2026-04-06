Умер внук известного импрессиониста Алексей Ги Коровин
Внук известного импрессиониста Константина Коровина, художник Алексей Ги Коровин умер 4 апреля во Франции. Об этом сообщили на сайте Фонда имени Константина Коровина.
«Четвертого апреля 2026 года во французском городе Кемпер на 98-м году жизни скончался Алексей Ги Коровин. <…> С ранних лет он воспитывался в атмосфере творчества и любви к русской культуре, которую его дед и отец пронесли через всю жизнь, оказавшись в эмиграции во Франции», — отметили в некрологе.
Важной вехой в жизни художника была выставка в России — первая и единственная, в 2020 году. Она прошла в московском Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына при поддержке Посольства Российской Федерации во Франции под названием «Воспоминания о Париже и его окрестностях». Ги Коровин присутствовал на открытии и общался с журналистами, несмотря на почтенный возраст.
Художник умер в окружении родных и близких.
