Выставку «Море великих» в Серпухове посетили около 58 тысяч человек

Серпуховский историко-художественный музей подвел итоги одного из самых амбициозных культурных проектов сезона — выставки «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Экспозиция, открывшаяся в июне 2025 года, стала точкой притяжения для туристов и ценителей искусства со всей страны.

По данным Министерства культуры и туризма Московской области, за полгода работы ее гостями стали 57,9 тысячи человек. Выставка объединила более 70 шедевров на морскую тематику. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству СИХМ с Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем и Эрмитажем. Также в залах были представлены редкие полотна из частных собраний, многие из которых редко выставляются на широкое обозрение.

«Зрители смогли проследить эволюцию морского пейзажа: от академического романтизма Ивана Айвазовского и лирических зарисовок Исаака Левитана до импрессионистических опытов Константина Коровина и авангардного видения Василия Кандинского. В экспозиции также были представлены работы Василия Поленова и других выдающихся мастеров кисти», — поделились организаторы.

Благодаря проекту «Библиотека ароматов» залы наполнились запахами моря и побережья, а Национальная электронная библиотека «Свет» подготовила аудиосопровождение с отрывками из русской классики.