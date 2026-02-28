Ветеран ВОВ умер в Подольске на 100-м году жизни

В Подольске на 100-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Козлов. Об этом в телеграм-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

По его словам, Козлов прошел путь, наполненный служением Родине. В апреле 1944 года его призвали в Красную Армию, военный отслужил срочную службу в Челябинске и Эстонии.

«В 1956 году с отличием окончил Ульяновское танковое училище и продолжил службу на Карельском перешейке», — написал Артамонов.

В 1964 году Козлов проходил службу в Польше, а через пять лет году встал на защиту государственной границы с Китаем и ушел в отставку в Хабаровске в 1974 году.

«В армии Александр Петрович проявил себя как мужественный и преданный воинскому долгу офицер. За самоотверженность его наградили медалями „За доблестный труд“, „За отвагу“ и „За боевые заслуги“», — заключил глава округа.

Ранее в Канаде умер 108‑летний ветеран обороны Ленинграда Виктор Хоменко.