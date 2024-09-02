Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь

Фото: РИА «Новости»

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, выступавший в составе сборной СССР, Александр Медведь умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации борьбы.

Причины смерти спортсмена не уточнили. Также представители федерации выразили соболезнования родственникам и друзьям борца.

Медведь три раза становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 1964, 1968 и 1972 годах. В 1972-м борец нес флаг СССР на церемонии открытия Олимпиады в Мюнхене.

Белорусский спортсмен прославился особым приемом — он опрокидывал соперника на борцовский ковер захватом за голову и голень. После завершения спортивной карьеры Медведь преподавал борьбу в Минском радиотехническом институте, где также руководил кафедрой спорта.

Ранее футболист из уругвайского клуба «Насьональ» Хуан Искьердо скончался на 28-м году жизни. Спортсмен умер после остановки дыхания прямо во время игры.

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