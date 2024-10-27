Умер страдавший от ожирения пермский кот Крошик

В ночь на 27 октября скончался известный толстый кот Крошик. Состояние питомца резко ухудшилось, сообщили в посвященной реабилитации животного группе во «ВКонтакте» .

Волонтеры отметили, что отреагировали на изменение здоровья кота моментально и уже спустя полчаса поместили Крошика в кислородную камеру. Однако его состояние продолжило ухудшаться, и даже реанимационные действия медиков ничем не смогли ему помочь.

По предварительной информации, врачи обнаружили у Крошика метастазы во многих внутренних органах и множественные разрастания в селезенке. Тело кота в ближайшее время направят на экспертизу для установления причин смерти.

Руководитель приюта «Матроскин» Галя Море отметила, что в будущем прах Крошика развеют.

«Тщательное выяснение причины смерти подопечного — наш обычный протокол. Чтобы, если мы хоть в чем-то могли допустить ошибку, никогда больше ее не допускать», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Крошик похудел, его вес достиг 14,2 килограмма. До этого кот весил 17 килограммов. Для снижения веса питомец дробно питался и выполнял физические упражнения.