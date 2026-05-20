Автор песен Ваенги и Безрукова, иеромонах Роман умер в аэропорту Белграда

Иеромонах Роман (в миру Александр Матюшин-Правдин) — православный поэт и автор духовных песнопений — умер на 72-м году жизни. О смерти в телеграм-канале сообщил священник-блогер из Ставрополя Альвиан Тхелидзе.

«Отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В аэропорту Белграда. Летел в Россию умирать», — написал он.

Тхелидзе рассказал, что еще в детские годы вместе с семьей постоянно слушал его песни, а книгу стихов иеромонаха — «Камни святых алтарей» — зачитали до дыр. По его словам, те, кто считает его песни, наводящими тоску и уныние, просто не поняли творчества отца Романа.

«Его песни не унылые, а умиротворенные. Стремящиеся к бесстрастию», — отметил Тхелидзе.

Он добавил, что творчество иеромонаха — про любовь к Богу.

Иеромонах Роман родился в крестьянской семье 16 ноября 1954 года в Брянской области. Его отец был фронтовиком, после войны трудился в колхозе. Мать была сельской учительницей, сохранившая веру в светские годы, несмотря на преследование религии. По вечерам она читала детям Евангелие. Будущего поэта крестили в Брянске.

Отец Роман начал писать стихи еще в юношестве. В 1983 году принял монашеский постриг, служил в приходах Псковской области. В 1991 году его приняли в Союз писателей России.

Стихи отца Романа часто становились песнопениями. Его композиции исполняли Жанна Бичевская, Елена Ваенга, Олег Погудин, Евгения Смольянинова, Сергей Безруков и другие.

Дата смерти отца Романа совпала с последними днями Пасхи. Причина смерти священника не уточнялась.