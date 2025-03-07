Умер создатель передачи «Человек и закон» Микеладзе

Режиссер документальных передач Вахтанг Микеладзе ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Aif.ru .

По данным «Синтез-Интегры», создатель передачи «Человек и закон» умер 6 марта. Причину смерти Микеладзе кинокомпания не озвучила.

Режиссер трудился на студии документальных фильмов в Тбилиси, а с конца 1980-х стал работать в Москве. За свою жизнь он создал более 2,5 тысячи фильмов и получил более 500 наград, премий и призов за свои работы.

Микеладзе являлся автором и режиссером циклов программ «Документальный детектив» и «Детективные истории», а также одним из создателей популярной передачи «Человек и закон».

Помимо телевизионных шоу, режиссер снял ряд документальных фильмов. В их число входят картины «Умереть в Сталинграде» «Эрмитаж. Пульс жизни», «Кровавые листья сакуры».

Ранее из жизни ушла архангельский режиссер-документалист Клавдия Хорошавина, снимавшая фильмы о Русском Севере. Она скончалась в возрасте 77 лет.