Умерла снявшая более 300 фильмов режиссер Хорошавина

Режиссер-документалист Клавдия Хорошавина умерла в 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Архангельской области.

«На 78-м году жизни скончалась архангельский режиссер-документалист, Заслуженный деятель искусств РФ Клавдия Хорошавина», — отметили в сообщении.

Клавдия Хорошавина родилась в деревне под Красноярском. После школы поступила на режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работала на телеканале «Поморье» в Архангельске.

Хорошавиной присвоили звание Заслуженного деятеля искусств России, также она была лауреатом российских и международных конкурсов. За всю свою творческую деятельность она создала свыше 300 документальных фильмов о Русском Севере и его жителях.

Кинорежиссер снимала программы о Михаиле Ломоносове, Федоре Абрамове, Валентине Распутине и Викторе Астафьеве.