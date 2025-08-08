Умер снявший «Доктора Айболита» и «Алису в Стране чудес» аниматор Мухин

Советский и украинский аниматор, кинооператор Александр Мухин ушел из жизни. Об этом сообщили СМИ Украины.

Причины смерти Мухина не раскрывались.

Александр родился 25 июля 1944 года, в 1964-м он окончил Киевское художественно-промышленное училище, в 1980-м — факультет журналистики Киевского университета. С 1976 года работал оператором-аниматором на студии «Киевнаучфильм».

Мухин трудился над созданием «Алисы в Стране чудес», «Доктором Айболитом», «Как кошечка и собачка мыли пол», сатирическим киножурналом «Фитиль» и другими.

Накануне стало известно о смерти матери известного голливудского актера Бреда Питта. Ее не стало в возрасте 84 лет.