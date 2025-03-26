Умер режиссер Андрей Ермаш

Режиссер Андрей Ермаш умер в возрасте 68 лет

Режиссер Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Наш коллега и друг, режиссер игрового кино, член Союза кинематографистов России Андрей Филиппович Ермаш ушел из жизни 25 марта 2025 года», — заявили в союзе.

В 1979 году Ермаш окончил режиссерский факультет ВГИКа, с 1983 года был соавтором сценариев фильмов и режиссером киностудии «Мосфильм».

Ермаш выступил режиссером таких фильмов, как «Конец вечности», «Лунная радуга» и «Возвращение доктора» (киноальманах «Молодость»).

Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России выразила родным и близким режиссера свои соболезнования.

По информации mk.ru, Ермашу стало плохо в его квартире в Гранатном переулке. Сестра мужчины вызвала врачей, но спасти его не успели.

В субботу, 22 марта, скончался доминиканский режиссер Иван Гарсия.