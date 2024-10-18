Умер последний директор ФМС Константин Ромодановский

Бывший руководитель Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов», — написал он.

Он выразил искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Ромодановского. Хинштейн подчеркнул, что его смерть — невосполнимая потеря.

Источник «Известий» сообщил, что Ромодановский скончался ночью. В последнее время он страдал от сахарного диабета с осложнениями. Кроме того, как сообщил источник, здоровье Ромодановского ухудшилось после того, как его сына задержали по подозрению в получении взятки.

«Причины смерти не уточняются», — сообщили авторы публикации.

Ромодановский 31 октября должен был отметить свой 68-й день рождения. Он занимал пост руководителя Федеральной миграционной службы с 2005 по 2016 год.