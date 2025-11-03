Умер политик и правозащитник Валерий Борщев

Автор закона об общественном контроле Валерий Борщев умер на 82-м году жизни. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал», — написала она.

Меркачева назвала Борщева свободолюбивым и активным человеком, который всегда старался помочь людям, попавшим в беду.

Ранее стало известно о смерти бывшего главного редактора «Известий» Ивана Лаптева. Журналист скончался в стенах больницы. Ему был 91 год.

За свои заслуги Лаптев был награжден орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, а также неоднократно отмечен благодарностями президента России и правительства.