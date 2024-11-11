Скончался автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит»

В возрасте 94 лет скончался поэт и бард Андрей Сухарев. Об этом сообщили в группе, посвященной творчеству композитора Сергея Никитина в соцсети «ВКонтакте» .

«В возрасте 94 лет ушел из жизни поэт, ученый-биолог, многолетний друг и соавтор Татьяны и Сергея Никитиных Дмитрий Антонович Сухарев (01.11.1930 — 11.11.2024)… Светлая память!» — написали администраторы сообщества.

На стихи Сухарева было написано более 500 песен, в числе которых — «Александра». Она была написана в 1979 году совместно c Никитиным к титрам фильма «Москвa слезам нe верит».

Сухарев родился в Ташкенте, вырос и учился в Москве. Окончил МГУ, в 1973-м получил звание доктора биологических наук, в 1995-м стал действительным членом Российской академии естественных наук. Писать и публиковать стихи он начал с середины 1950-х годов.