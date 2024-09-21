Умер пермский политик и экономист Евгений Сапиро

Экс-министр региональной и национальной политики России Евгений Сапиро умер в Перми. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале .

Известный политик и экономист, доктор наук ушел из жизни минувшей ночью на 91-м году жизни.

«С его именем тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес огромный вклад в развитие региона», — написал Махонин.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким покойного, а также тем, кто продолжает и развивает его дело. При участии Сапиро появились такие проекты, как «Пермское землячество» и «Строгановская премия».

Политик родился в 1934 году в Мариуполе. Он был первым председателем заксобрания Пермской области и представлял регион в Совете Федерации. Сапиро стал первым в истории постсоветской России федеральным министром из Прикамья. С 2015 года он занимался только публицистической и научной деятельностью.

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