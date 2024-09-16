Новоизбранный глава хабаровского села умер до вступления в должность

Глава села в Хабаровском крае Кысса умер до вступления в должность

Новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер до того, как успел вступить в должность после выборов. Об этом заявил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что жители Эльбанского поселения избрали Кыссу главой 8 сентября. Боровлев выразил соболезнования родным и близким покойного. Причину смерти он не раскрыл.

«Это тяжелая, невосполнимая утрата для всего Амурского района», — отметил Боровлев.

Кысса скоропостижно умер 14 сентября, ему было 44 года.

Ранее из жизни ушел бывший глава Центрального комитета ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин. Он скончался в возрасте 81 года. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что политик сделал большой вклад в проведение Олимпиады-1980 в Москве и строительство Байкало-Амурской магистрали.