Умер основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин
Основатель одного из крупнейших в России ресторанных холдингов Ginza Project Вадим Лапин умер на 63-м году жизни. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Причиной смерти ресторатора стал рак, которым он болел достаточно давно. Дело отца продолжит его сын Марк.
В компании заверили, что не прекратят работу и сохранят прежние стратегический курс и ценности.
Всего в холдинг входят десятки ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Ростове-на-Дону, Сочи, а также за рубежом.
В ноябре в Швейцарии умер бизнесмен, бывший член Совета Федерации, экс-глава Российского еврейского конгресса Владимир Слуцкер. Он тоже долго страдал от онкологического заболевания.