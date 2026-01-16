Умер основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин

Основатель одного из крупнейших в России ресторанных холдингов Ginza Project Вадим Лапин умер на 63-м году жизни. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Причиной смерти ресторатора стал рак, которым он болел достаточно давно. Дело отца продолжит его сын Марк.

В компании заверили, что не прекратят работу и сохранят прежние стратегический курс и ценности.

Всего в холдинг входят десятки ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Ростове-на-Дону, Сочи, а также за рубежом.

В ноябре в Швейцарии умер бизнесмен, бывший член Совета Федерации, экс-глава Российского еврейского конгресса Владимир Слуцкер. Он тоже долго страдал от онкологического заболевания.