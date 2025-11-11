Умер бывший сенатор и бизнесмен Владимир Слуцкер

Бывший член Совета Федерации, бизнесмен Владимир Слуцкер умер в сентябре от рака в хосписе в Женеве. Об этом написало издание The Guardian .

О его смерти сообщил адвокат Дэвид Эллисон, представлявший интересы бывшей супруги предпринимателя Алены. После развода между ними проходил судебный процесс в Лондоне.

В ходе разбирательства бизнесмен заявлял, что столкнулся с финансовыми трудностями из-за утраты активов. Суд установил, что до расставания супруги жили в особняке площадью около 2,8 тысячи квадратных метров и стоимостью 45 миллионов фунтов стерлингов, а также владели коллекцией произведений искусства на сумму около четырех миллионов фунтов.

По решению суда наследники Слуцкера должны выплатить его бывшей жене 25 миллионов фунтов стерлингов, а также погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам в размере миллиона фунтов.

Как отмечает The Guardian, британский суд опубликовал решение по делу, учитывая общественный статус Слуцкера как бывшего сенатора и масштаб судебных разбирательств.

Владимир Слуцкер в 1990-е годы возглавлял совет директоров «Группы Финвест», с 2002 по 2010 год представлял Чувашию в Совете Федерации. Первой супругой Слуцкера была основательница сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер. Их развод в 2009 году сопровождался судебными спорами по вопросам имущества и опеки над детьми.

В июне сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась в возрасте 51 года.