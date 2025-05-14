Основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин умер на 57-м году жизни

На 57-м году жизни в Самаре умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин. Об этом РИА «Новости» сообщили представители бренда.

Они уточнили, что Сульдин скончался во вторник, 13 мая, в Самаре.

«Прощание пройдет в похоронном доме на улице Борской в Самаре 12:00 до 13:00 по местному времени», — рассказали представители компании «У Палыча».

Точная причина смерти бизнесмена пока неизвестна, однако у него были проблемы со здоровьем, в том числе диабет.

Первое кафе «У Палыча» в Самаре открылось в 1991 году. В настоящее время под этим брендом выпускают порядка 1450 наименований продуктов: супы, торты, десерты вторые блюда и различные полуфабрикаты.

Представитель компании отмтеил, что Сульдин более 10 лет продал свою долю в бизнесе и отошел от управления брендом.

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