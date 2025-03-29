Умер актер из сериала «Сверхъестественное» Дэнис Арндт

Американский актер, сценарист и продюсер Дэнис Арндт скончался 26 марта в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в некрологе , опубликованном семьей артиста.

«С тяжелым сердцем я сообщаю о кончине нашего отца, Дэниса Лероя Арндта. Он мирно скончался в своей постели в своем любимом доме, в котором прожил почти 50 лет, в Эшленде, штат Орегон», — сказано в некрологе.

Арндт родился 23 февраля 1939 года в городе Иссакуа, штат Вашингтон. Он был актером театра, кино и телевидения, сценаристом, продюсером и номинантом премии «Тони» за роль в бродвейской пьесе «Гейзенберг».

Актер прошел Вьетнам в качестве пилота вертолета, получил два «Пурпурных сердца» и медаль «За похвальную службу». После службы окончил Вашингтонский университет, несколько лет летал на вертолетах на Аляске, а потом вернулся в Сиэтл.

Арндт дебютировал как театральный актер, стал одним из основателей театра «Интиман» в 1972 году. Сниматься в кино начал еще в 70-х годах, но его карьера пошла в гору благодаря участию в сериалах «Криминальная история» и «Умник».

Среди проектов, в которых он был задействован, значатся «Основной инстинкт», «Она написала убийство», «Сверхъестественное», «C.S.I. Место преступления» и другие. Последний раз Арндт появился на экране в 2023 году.