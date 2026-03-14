Умер «Непредсказуемый предсказатель» с Невского проспекта

В Санкт-Петербурге умер известный «Непредсказуемый предсказатель» с Невского проспекта и частный участник фестивалей уличных театров Леонид Иванов. Об этом сообщила пресс-служба «Театра имени Которого Нельзя Называть».

«Большой друг театра Которого и хора дурацкого, легенда Невского проспекта и театральных фестивалей, большой человек. Солнечный человечище. Ушел из жизни. Мы организовали сбор средств на похороны», — заявили в театре.

По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», 50-летний Иванов покончил с собой. Мужчина жил в одиночестве и мало с кем общался, у него остались двое детей.

Тело Леонида обнаружил собственник съемной квартиры, который пришел туда спустя несколько недель после исчезновения мужчины. «Фонтанка» уточнила, что в последний раз Иванова видели 23 февраля.

Ранее стало известно о смерти Василий Скромного, сыгравшего в фильме «Приключения Электроника».