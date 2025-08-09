Умер народный артист России Иван Краско

Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного cобрания Санкт-Петербурга VII созыва Александр Ржаненков.

«Даже в последние годы, несмотря на недуги, он оставался сильным, светлым и невероятно добрым человеком», — написал депутат.

По его словам, Краско был для него настоящим другом, с которым всегда было легко, который умел слушать и слышать и мог поддержать в трудную минуту.

В театре имени Комиссаржевской, которому артист отдал более 60 лет, информацию пока не комментировали.

Актера госпитализировали с дачи в Ленинградской области 1 августа. Накануне его директор Вячеслав Смородинов сообщал 360.ru, что состояние Краско остается тяжелым. По его словам, артист болел раком желудка.