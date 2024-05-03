Умер менявший более 20 раз фамилию архангельский активист «Древарх Просветленный» | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:24 Умер менявший более 20 раз фамилию архангельский активист «Древарх Просветленный» Ушел из жизни активист «Древарх Просветленный» из Архангельска Андрей Христофоров / Соцсети

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Архангельский активист Андрей Христофоров, прославившийся постоянной сменой фамилий, умер в возрасте 58 лет. Мужчина более 20 раз менял паспорт и называл себя «Жераром Депардье» и «Древархом Просветленным». Об этом сообщили родственники покойного на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 3 мая, скончался Андрей Валентинович Христофоров-Древарх. Помолитесь за новопредставленного раба Божьего Андрея», — указали они на странице Христофорова.

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Дата и время прощания с активистом пока неизвестна, родственники покойного обещали сообщить об этом 6 мая. Близкие Христофорова оставили в комментариях к посту о его кончине слова соболезнований. Они назвали активиста добрым и преданным другом, который прожил яркую жизнь.

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