Умер легендарный бригадир БАМа Варшавский

Открывший движение по БАМу бригадир Варшавский умер в 87 лет

Бригадир строителей Байкало-Амурской магистрали, открывший движение для поездов, Иван Варшавский умер в 87 лет. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов .

Он подчеркнул, что получил сообщение об уходе из жизни легендарного строителя из Тынды, где Варшавский жил в последние годы.

«Печальные вести из Тынды: не стало Ивана Николаевича Варшавского — легенды БАМа, Героя Социалистического Труда, почетного жителя области. Для всех нас это большая потеря», — заявил Орлов.

Губернатор Амурской области добавил, что хорошо знал Варшавского, который до конца своих дней проявлял мудрость, силу духа и любовь к региону.

«Приношу соболезнования семье, друзьям, всем, кто его знал. Иван Николаевич навсегда останется в нашей памяти и в истории Амурской области», — подытожил Орлов.

Иван Варшавский руководил бригадой, соединившей рельсы на разъезде Балтуха в Читинской области, открыв движение поездов на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам строительства Байкало-Амурской магистрали. Мероприятие приурочили к 50-летию начала строительства железной дороги.