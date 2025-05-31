Умер лауреат «Эмми» и композитор «Симпсонов» Альф Клаузен

Известный по работе над музыкой для мультсериала «Симпсоны» композитор Альф Клаузен скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter .

«В четверг Клаузен умер в своем доме в районе Вэлли-Вилидж в Лос-Анджелесе», — заявили в семье композитора.

Дочь Клаузена уточнили, что около восьми лет назад отцу диагностировали редкое нейродегенеративное заболевание — прогрессирующий супрануклеарный парез взора.

Клаузен с 1990 по 2017 год работал над музыкой для «Симпсонов», когда телеканал Fox уволил его. Композитор пытался оспорить это решение в суде и в 2022 году урегулировал спор. Клаузена 23 раза номинировали на премию «Эмми», он одержал победу дважды. «Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории телевидения в США.

В марте на 94-м году жизни скончалась композитор София Губайдулина, написавшая музыку к советскому фильму «Вертикаль».