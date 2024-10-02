Умер известный врач Сергей Целин

В Тюмени ушел из жизни известный анестезиолог-реаниматолог Родильного дома № 3 Сергей Целин. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Врача не стало 1 октября. Он умер в возрасте 59 лет.
«Низкий земной поклон профессионалу, учителю, коллеге и доброму другу. Добрая вечная память», — написали в пресс-службе.
Целин прошел путь от медбрата до врача анестезиолога-реаниматолога и заведующего профильным отделением. Отец покойного тоже был врачом.
Прощание с Целиным состоится 3 октября с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале № 1 на улице Юрия Семовских.
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