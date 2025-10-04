Умер исполнитель роли мафиози из сериала «Спрут» Джироне

Итальянский актер Ремо Джироне, известный по роли Тано Каридди в культовом сериале «Спрут», скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщила газета Fatto Quotidiano .

По данным газеты, актер умер в Монако, где жил вместе с супругой, аргентинской актрисой Викторией Дзинни. Причиной смерти стало внезапное ухудшение самочувствия.

Ремо Джироне получил широкую известность благодаря роли харизматичного антагониста комиссара Каттани в сериале, ставшем символом борьбы с мафией в 1980-е годы.

Ранее вдова актера Вячеслава Невинного, народная артистка России Нина Гуляева умерла на 95-м году жизни. Она отдала театру более 70 лет, играя и лирические, и драматические, и комедийные роли.