Умер иллюзионист Владимир Данилин

Народный артист России иллюзионист Владимир Данилин скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра «Данилин».

«В понедельник, 30 декабря, не стало почетного гражданина города Перми, народного артиста России, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина. Информация о дате и времени прощания с Владимиром Николаевичем позже появится в наших социальных сетях», — заявили в театре.

Коллектив учреждения культуры выразил искренние соболезнования родным и близким Данилина. Причина смерти иллюзиониста неизвестна.

В конце прошлой недели московский клуб «Спартак» сообщил о смерти своего бывшего хоккеиста и четырехкратного чемпиона СССР Валерия Кузьмина, который скончался в возрасте 83 лет. В пресс-службе «красно-белых» отметили, что прославленный спортсмен все последние годы следил за матчами команды, а также принимал активное участие в ветеранском движении «Спартака».