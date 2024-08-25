Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга

Работник военпромышленности, автор «Искандера-М» Олег Мамалыга умер в 91 год

Фото: РИА «Новости»

Не стало выдающегося специалиста военно-промышленного комплекса СССР и России, главного конструктора оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олега Мамалыги. Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы».

При участии Мамалыги разрабатывали первые советские противотанковые ракетные комплексы «Шмель» и «Малютка».

Также он работал над межконтинентальной ракетой «Гном», тактическими и оперативно-тактическими ракетными комплексами «Точка», «Ока» и «Ока-У»

Конструктор ушел на 92-году жизни. О причинах его смерти пока не уточняется.

«Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — написали в некрологе представители холдинга.

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