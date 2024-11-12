Умер Георгий Асатиани, игравший в «Молодой гвардии»

Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани умер на 83-м году жизни

В Барнауле на 83-м году жизни скончался Георгий Асатиани — известный артист молодежного театра Алтая. На его счету более 100 ролей в спектаклях. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Он отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет», — отметили в публикации.

Георгий Асатиани родился в Саратове. Уже в 12 лет он, будучи участником хора, участвовал в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского «Кармен» и «Пиковая дама».

Затем Георгий поступил в Театральное училище имени Слонова и параллельно начал работать в Саратовском областном театре кукол.

В 1968 году Асатиани в составе группы из 22 выпускников, возглавляемой режиссером Владимиром Черниным, приехал в Барнаул и стал актером Алтайского краевого театра юного зрителя.

Он сыграл более 100 ролей, которые оставили глубокий след в сердцах нескольких поколений зрителей. Среди самых запоминающихся можно выделить Александра Адуева в «Обыкновенной истории» по роману Ивана Гончарова, Сергея в «Обратном адресе» Анатолия Алексина, Олега Кошевого в «Молодой гвардии» по романам Александра Фадеева.

Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким артиста. Церемония прощания с ним пройдет 14 ноября с 13:00 до 15:00 в Алтайском похоронном доме, расположенном по адресу Титова, 9А.