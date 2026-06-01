Умер экс-директор ФАПСИ генерал армии Владимир Матюхин

На 82-м году жизни скончался экс-директор ФАПСИ генерал армии Владимир Матюхин. Об этом сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте.

«Светлая память о Владимире Георгиевиче Матюхине — выдающемся ученом, руководителе и человеке — навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей, учеников и всех, кому довелось работать рядом с ним», — поделились в организации.

Под руководством Матюхина создавали передовые технологии информационной безопасности, электронной подписи и квантовой криптографии. Он стоял у истоков ФАПСИ, которое возглавлял в 1999–2003 годах.

Позже был первым замминистра обороны и главой Федерального агентства по информационным технологиям. С 2010 года работал в железнодорожной отрасли. Матюхина наградили орденом Александра Невского и Государственной премией Российской Федерации.