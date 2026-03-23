Умер дипломат, работавший в конце 90-х годов послом России в Эстонии

«Ушел из жизни яркий дипломат, настоящий патриот своей страны, профессионал высочайшей пробы, внесший большой личный вклад в развитие и обеспечение внешнеполитических интересов Родины на европейском направлении», — заявили представители министерства.

Глухов скончался 23 марта, менее чем за два месяца до 91-летия. Родившись в Москве и окончив МГИМО, он построил карьеру в Бюро переводов МИД СССР и на первоевропейском направлении. В 80-годах он служил советником-посланником посольства СССР во Франции, в начале 90-х — послом в Люксембурге. В 1997–2000 годах занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Эстонии.

В декабре 2025 году ушел из жизни его коллега Петр Стегний. В разные годы он возглавлял дипмиссии России в Кувейте, Турции и Израиле.