Экс-посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний ушел из жизни. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель генерального директора Международной медиагруппы «Россия сегодня» и экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол в отставке, видный специалист по Ближнему Востоку, возглавлявший наши дипломатические миссии в Кувейте, Турции и Израиле», — сказал Яковенко.

Петр Стегний оставил заметный след в исторической науке, подчеркнул Яковенко. Его исследования в области дипломатии и международных отношений, а также книги о малоизученных аспектах внешней политики сделали значительный вклад в эту сферу.

Яковенко подчеркнул, что дипломатическая деятельность Стегния получила высокую оценку государства. Он добавил, что светлая память о Петре Владимировиче будет жить в сердцах его друзей, товарищей и всех, кто его знал.