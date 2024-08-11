Умер бывший советник президента по вопросам Северо-Кавказского региона

Политик и общественный деятель Аслаханов ушел из жизни в возрасте 82 лет

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Политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов умер в возрасте 82 лет. Его похороны пройдут в селе Новые Атаги в Чечне, сообщило РИА «Новости».

Аслаханов был советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона в 2003–2008 годах. Также он являлся профессором Академии МВД и мастером спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо.

Ранее умер помощник депутата Госдумы Нины Останиной Ильмиямин Абдуллаев. Он погиб при выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Депутат назвала Абдуллаева героем, отдавшим жизнь за безопасность соотечественников, и истинным патриотом.

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