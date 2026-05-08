Умер бывший корреспондент программы «Время» Владимир Федоров

Заслуженный журналист Киргизской ССР, бывший шеф-редактор службы документальных фильмов телеканала «Россия 1» Владимир Федоров скончался в Москве на 89-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза журналистов России.

Федоров отдал телевидению более 50 лет, из них 35 проработал корреспондентом программы «Время» во Фрунзе (ныне Бишкек). В Киргизии снял 20 документальных фильмов, а в Москве на посту шеф-редактора выпустил не менее 50.

В Союзе журналистов выразили соболезнования родным и близким покойного. Прощание состоится 11 мая в Николо-Архангельском крематории.

Ранее десятки людей пришли на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с многолетним ведущим программы «Человек и закон», генеральным директором медиахолдинга «Красная Звезда» Алексеем Пимановым. Журналист ушел из жизни 23 апреля, ему было 64 года.