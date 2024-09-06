Умер бывший главный редактор «Коммерсанта» Павел Черников

Бывший главный редактор «Коммерсанта» Павел Черников ушел из жизни. Об этом сообщили на сайте издания .

«Шестого сентября стало известно о смерти бывшего сотрудника „Коммерсанта“ Павла Черникова» — написали журналисты.

Черников устроился туда в 1999 году, стал редактором информационного центра. Он показывал высокий профессионализм в работе, написал большое количество материалов, умел развеселить и поддержать коллег, а также предлагал много ярких идей.

В 2003 году Черникова назначили ответственным секретарем журнала «Коммерсант Власть», а через три года он занял пост главного редактора.

Редакция издания выразила искренние соболезнования семье и близким журналиста.